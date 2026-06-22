Subsidie voor noodplannen in jouw buurt

Vfonds biedt subsidies aan van 500 tot 5.000 euro om buurten en verenigingen beter voor te bereiden op noodsituaties zoals stroomuitval en wateroverlast.

Gevonden voor jou

Met het programma Samen Weerbaar van Vfonds kunnen gemeenschappen financiële steun aanvragen om zich beter te wapenen tegen noodsituaties. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een noodplan, het organiseren van trainingen of het aanstellen van een wijkambassadeur. De subsidiebedragen variëren van 500 tot 5.000 euro.

Initiatieven die bijdragen aan een betere voorbereiding zijn welkom. Zo kun je bijvoorbeeld een plan maken voor situaties waarin de stroom uitvalt of een EHBO-cursus organiseren voor je buurt of vereniging. Ook het in kaart brengen van wie hulp nodig heeft of kan bieden in jouw wijk is een optie.

Voor iedereen toegankelijk

De subsidieaanvraag is eenvoudig en snel in te dienen. Het programma richt zich op buurten, verenigingen en andere gemeenschappen die willen bijdragen aan een betere voorbereiding op noodsituaties. De exacte invulling van de plannen kan per gemeenschap verschillen, zodat iedereen kan inspelen op zijn eigen behoeften.

Meer informatie over het programma en de aanvraagprocedure is te vinden op de website van Vfonds.