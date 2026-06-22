FC Eindhoven huurt Junior Poortvliet van Willem II

FC Eindhoven heeft de 18-jarige Junior Poortvliet gehuurd van Willem II. De centrale verdediger speelt het komende seizoen bij de club.

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FC Eindhoven heeft zich versterkt met Junior Poortvliet. De jonge verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van Willem II, waar hij het afgelopen jaar deel uitmaakte van de wedstrijdselectie. Poortvliet speelde nog geen officiële wedstrijden op het hoogste niveau.

De 18-jarige speler begon zijn voetbalcarrière bij PSV, maar stapte later over naar Willem II. Bij de Tilburgse club maakte hij 23 keer deel uit van de selectie, maar een debuut in het betaalde voetbal bleef uit. FC Eindhoven biedt hem nu de kans om ervaring op te doen.

Volgende stap in ontwikkeling

Poortvliet ziet zijn verhuur als een mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Hij wil zoveel mogelijk speelminuten maken en samen met het team goede resultaten behalen. De centrale verdediger kijkt uit naar zijn tijd in Eindhoven en hoopt waardevolle ervaring op te doen.

Technisch manager Marc Scheepers van FC Eindhoven noemt Poortvliet een talentvolle speler met veel potentie. Hij is blij dat de jonge verdediger zijn volgende stap bij de club zet en kijkt uit naar zijn prestaties in het komende seizoen.