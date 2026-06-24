Gijs (29) overleefde kanker en vecht nu voor goed doel: 'Wil weer winnen'

Opgeven is geen optie voor de 29-jarige Gijs Schellekens uit Schijndel. Op zijn vijftiende kreeg hij te horen dat hij kanker had. Hij overwon de ziekte en kreeg het vertrouwen in zijn eigen lichaam weer terug. Inmiddels is hij de strijd weer aangegaan, maar nu stapt hij de ring in als kickbokser voor het goede doel. "Het eerste gevecht heb ik al gewonnen, nu wil ik het in de ring afmaken."

Zo'n vier keer per week trekt Gijs zijn kickbokshandschoenen aan. Al sinds december traint hij hard om in augustus de ring in te gaan tijdens Fight Cancer Night in Boerdonk. "De naam zegt het eigenlijk al. We vechten tegen elkaar om geld op te halen voor onderzoeken naar kanker. Ik hoop met mijn deelname dat niemand deze erge rollercoaster meer hoeft mee te maken." Ondanks dat er geen wereldtitel op het spel gaat, gaat het er toch hard aan toe. "De tweede training werd ik bijna knock-out geslagen. Al snel merkte ik dat het echt hardcore is. Je moet hard trainen om de ring in te kunnen stappen. In het begin hield ik het nauwelijks vol, maar je merkt dat het steeds beter gaat."

Gijs is al maanden aan het trainen (foto: Tom Berkers).

Dat doorzetten heeft hij al eerder moeten doen. Op zijn vijftiende kreeg Gijs te horen dat hij in zijn linker bovenbeen een kwaadaardige sarcoom had. Dit is een zeldzame vorm van kanker die ontstaat in onder andere spieren, vet, zenuwen, bloedvaten of botten. "Ze zeiden eerst dat het een vetbultje was. Een half jaar later bleek het toch een tumor te zijn."

"Toen ze zeiden dat het zeer kwaadaardig was, had ik echt het gevoel dat het zomaar eens gebeurd kon zijn", herinnert hij zich nog goed. De tumor zat om een spier en bloedvat heen. "Gelukkig is die daar niet ingeschoten. Mijn geluk is geweest dat ik geen uitzaaiingen heb gehad." Er volgden 25 bestralingen en een zware operatie, waardoor hij opnieuw moest leren lopen. "Je raakt het vertrouwen in je eigen lichaam kwijt", vertelt hij. "Ik werd er heel onzeker van en heb daardoor ook een dwangneurose ontwikkeld. Ik dacht dan, als ik dit drie keer doe, dan komt de kanker ook niet terug."

Gijs is bijna klaar voor het gevecht in de ring in Boerdonk tijdens Fight Cancer Night (foto: Tom Berkers).

Het was een donkere periode voor Gijs en zijn omgeving. Al waren er ook positieve dingen. "Zoals Johan Cruijff zegt: 'Elk nadeel heb z'n voordeel'. Het brengt mensen wel bij elkaar. En in het ziekenhuis hebben ze me altijd het gevoel gegeven dat ik thuiskwam en dat ik niet ziek was. Ik had gewoon iets dat niet hoorde. Ik krijg daar nog steeds kippenvel van." Inmiddels is hij weer helemaal gezond en wil hij iets terugdoen. Zo kwam de van beroep stratenmaker terecht bij Fight Cancer Night. "Ik ben eigenlijk helemaal geen vechtersbaas", lacht Gijs. "Eerst kwam hij af en toe echt blauw thuis", vult zijn vriendin Anne hem aan. De spanning begint ook bij haar te stijgen, nu het gevecht eraan zit te komen. "Maar ik vind het vooral heel knap dat hij meedoet. Het is voor hem denk ik wel een extra verwerking." En of Bullseye Gido, zoals zijn bijnaam is in de ring, op 21 augustus onder het toeziend oog van zo'n drieduizend toeschouwers gaat winnen is nog de vraag. "Het eerste gevecht heb ik al gewonnen, nu wil ik het in de ring afmaken." Op vrijdag 21 augustus 2026 stapt Gijs de ring in tijdens Fight Cancer Night in Boerdonk. Wil je hem een steuntje in de rug geven, dan kan dat door naar deze pagina te gaan.

Al maanden traint Gijs vier keer per week (foto: Tom Berkers).