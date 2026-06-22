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Vrouw zwaargewond na botsing tegen boom in Goirle
Vandaag om 16:10 • Aangepast vandaag om 16:36
Een vrouw is maandagochtend zwaargewond geraakt op de Hoogeindseweg in Goirle. De auto waarin ze zat, vloog uit de bocht en botste tegen een boom.
Het ongeluk gebeurde iets na half zeven. De auto kwam uit de richting van de Rillaersebaan toen het misging.
Na de botsing tegen de boom draaide de auto 180 graden. Het voertuig kwam op de weg tot stilstand. Door de klap verloor de auto een wiel, dat later in de struiken verderop werd teruggevonden.
De bijrijdster werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto liep lichte verwondingen op. De Hoogeindseweg was na het ongeluk even dicht. De politie onderzoekt de oorzaak.
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