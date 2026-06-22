Jubileum Sint-Michielsgestel wordt gevierd met activiteiten

Gemeente Sint-Michielsgestel viert haar dertigjarig bestaan met feestelijke activiteiten. Van concerten tot wandeltochten, inwoners kunnen vanaf eind juni deelnemen aan een reeks evenementen.

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De gemeente Sint-Michielsgestel bestaat in 2026 dertig jaar en dat wordt gevierd met diverse activiteiten. Inwoners konden ideeën aandragen en daaruit is een gevarieerd programma ontstaan. Alle activiteiten staan in het teken van het jubileum en worden ondersteund door de gemeente.

De festiviteiten beginnen op 28 juni met het concert Memories in Music in de Sint-Jacobus de Meerdere kerk in Den Dungen. Het concert, dat van half vier tot vijf uur duurt, benadrukt de verbindende kracht van muziek. Op 5 juli kunnen inwoners deelnemen aan de wandeltocht ‘Bewandel en beleef 30 jaar Groot Gestel’. Starten kan tussen zeven en elf uur 's ochtends bij De Litserborg in Den Dungen.

Fietsen en spelen

Van 7 tot en met 10 juli vindt de fietsvierdaagse plaats, waarbij routes langs dorpshuizen centraal staan. Woensdag 9 juli is speciaal gewijd aan het jubileumjaar van de gemeente. Daarnaast wordt op 11 juli het tienjarig bestaan van de natuurspeeltuin gevierd, met activiteiten tussen tien uur 's ochtends en twee uur 's middags.

Met deze activiteiten wil de gemeente inwoners samenbrengen en het jubileumjaar bijzonder maken. Het programma wordt in de loop van het jaar verder uitgebreid met nieuwe evenementen.