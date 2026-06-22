Renovatie en houtkap gepland in Loozerheide

In de Loozerheide is een vergunning aangevraagd voor renovatie van een raster en het kappen van bomen. De gemeente Cranendonck heeft de aanvraag op 11 juni ontvangen.

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De plannen voor de Loozerheide omvatten het vellen van houtopstanden en het uitvoeren van werkzaamheden aan een raster. Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning die is geregistreerd onder nummer 496168.

Dit betreft een kennisgeving van de aanvraag. Er is geen mogelijkheid om formeel op de plannen te reageren en deze liggen niet ter inzage.