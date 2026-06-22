Betonnen vloer Rechtestraat Eindhoven wordt gesloopt

Er is een vergunning aangevraagd voor het slopen van een betonnen vloer op Rechtestraat 49 in Eindhoven. De aanvraag is op 11 juni 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

Op Rechtestraat 49 in het centrum van Eindhoven wil men een betonnen vloer verwijderen. Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd, die op 11 juni 2026 is ingediend bij de gemeente.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-005437. De vergunning is momenteel alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan nog geen bezwaar worden gemaakt.