Vergunning voor gevelvervanging Kerkstraat Eindhoven ingetrokken

De vergunningaanvraag voor het vervangen van de voor- en zijgevel van een pand aan de Kerkstraat in Eindhoven is ingetrokken.

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Het gaat om een aanvraag voor bouwactiviteit aan Kerkstraat 44, 5611GK Eindhoven. Deze aanvraag was op 10 juni 2026 ingediend en betrof het vernieuwen van de voor- en zijgevel van het pand.

Het intrekken van de aanvraag is enkel een mededeling en heeft geen verdere gevolgen. Het document ligt niet ter inzage en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt.