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Bouwplaatsinrichting Hudsonlaan Eindhoven langer toegestaan
Vandaag om 17:11
De vergunning voor een bouwplaatsinrichting aan de Hudsonlaan in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een terrein dat is afgezet met bouwhekken. De verlenging is alleen ter kennisgeving en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar.
De bouwplaatsinrichting bevindt zich op Hudsonlaan 236 in Eindhoven. Het terrein is ingericht en afgezet met bouwhekken en valt onder klasse C, wat de mate van omvang of impact van de inrichting aangeeft.
De verlenging van de vergunning is een formele kennisgeving. Deze ligt niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden gemaakt tegen de verlenging.
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