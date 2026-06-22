Gemeente Deurne besproeit wegen vanwege hitte

De gemeente Deurne besproeit vanaf woensdag fietspaden, wegen en rotondes met water vanwege de hoge temperaturen.

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Om gevaarlijke situaties door de warmte te voorkomen, heeft de gemeente Deurne het zogenoemde hitteplan geactiveerd. Het plan richt zich op betonnen wegen en fietspaden, die bij hoge temperaturen kunnen uitzetten en beschadigen.

Met behulp van een trekker en twee watertonnen besproeit de gemeente niet alleen de betonnen fietspaden, maar ook de wegen en rotondes. Dit moet voorkomen dat betonplaten omhoog komen en spoorvorming op rotondes ontstaat, wat voor verkeersrisico’s kan zorgen.

Maatregel tegen warmte

De besproeiing is een voorzorgsmaatregel om schade aan de infrastructuur te beperken en de veiligheid te waarborgen. Vooral tijdens warme dagen kan beton onder druk komen te staan, wat het risico op ongelukken vergroot.

Hoewel het warme weer uitnodigt om buiten te genieten, benadrukt de gemeente dat voorzichtigheid geboden blijft. Wegen en fietspaden kunnen ondanks deze maatregelen nog steeds glad of beschadigd raken.