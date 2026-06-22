PSV haalt Ghanese aanvalster Princess Dankwa Marfo binnen

PSV heeft de 22-jarige Princess Dankwa Marfo overgenomen van FC Nordsjælland. De Ghanese aanvalster tekent een driejarig contract bij de Eindhovense club.

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Princess Dankwa Marfo staat bekend als een veelzijdige aanvalster. Ze kan zowel als vleugelaanvaller als in de spits uit de voeten. De Ghanese maakte eerder deel uit van The Right To Dream Academy, waarna ze in 2022 haar profcarrière begon bij FC Nordsjælland. Daar speelde ze bijna zeventig wedstrijden. Tussendoor kwam ze anderhalf jaar uit voor het Amerikaanse Bay FC.

Sinds 2024 speelt Marfo ook voor het nationale team van Ghana. Ze geeft aan dat de keuze voor PSV makkelijk was. Het Nederlandse voetbal sprak haar aan vanwege de aanvallende speelstijl, die goed bij haar past. Vanaf 29 juni begint ze aan de voorbereiding bij PSV. Ze is enthousiast over de faciliteiten en de ontvangst bij de club.

Nieuwe dimensie

Technisch manager Marco Knirsch is tevreden met de komst van Marfo. Hij noemt haar een energieke speelster met een winnaarsmentaliteit. Volgens Knirsch kan ze zowel op de flanken als in de spits een belangrijke rol vervullen en zorgt haar komst voor nieuwe mogelijkheden binnen het team.

Met deze transfer versterkt PSV haar vrouwenelftal en bereidt de club zich verder voor op het komende seizoen. De Eindhovense club hoopt met Marfo een belangrijke impuls te geven aan de aanvalslinie.