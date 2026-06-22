Werkzaamheden regenwaterafvoer in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard pakt vanaf maandag 29 juni wateroverlast aan in de Peperstraat, Bakkerstraat en Klappermanstraat. Door aanpassingen aan de riolering moet regenwater sneller worden afgevoerd.

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De straten hebben momenteel last van wateroverlast na hevige regenbuien. De riolering kan de grote hoeveelheid water niet verwerken, waardoor water op straat blijft staan. Dit zorgt voor problemen, vooral omdat opspattend water van rijdende auto’s soms woningen binnendringt.

De werkzaamheden concentreren zich bij de kruising van de Peperstraat en Bakkerstraat, ter hoogte van huisnummers 58-62. Dit deel van de Peperstraat wordt afgesloten van maandag 29 juni tot en met vrijdag 3 juli. Gedurende deze dagen is de weg niet toegankelijk voor verkeer.

Verkeershinder en omleidingen

Omleidingsroutes worden ter plekke aangegeven met borden. Directe aanwonenden hebben een brief ontvangen met informatie over de werkzaamheden.

De gemeente vraagt bewoners en weggebruikers rekening te houden met de tijdelijke verkeersmaatregelen. Na afronding van de werkzaamheden moet de wateroverlast in het gebied afnemen.