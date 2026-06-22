Aangepaste afvalinzameling in Waalwijk door hitte

Vanwege de extreme hitte worden de tijden voor afvalinzameling vanaf woensdag 24 juni aangepast. Afval wordt een uur vroeger opgehaald, vanaf half zeven ’s ochtends. Ook sluit de milieustraat tijdelijk anderhalf uur eerder. De maatregelen gelden tot en met vrijdag 26 juni.

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De temperaturen in Brabant kunnen de komende dagen oplopen tot boven de 35 graden. Om de overlast en risico's door de hitte te beperken, heeft de afvalinzameling een aangepast schema. Dit heeft gevolgen voor het ophalen van verschillende soorten afval, zoals restafval, gft, oud papier en pmd (plastic, metaal en drankkartons).

Vanaf woensdag wordt het afval al vanaf half zeven ’s ochtends opgehaald. Dit is een uur vroeger dan normaal. Inwoners wordt aangeraden hun afval de avond van tevoren aan de straat te zetten, zodat ze niet misgrijpen. Daarnaast sluit de milieustraat tijdelijk eerder: van één uur ’s middags tot half drie.

Maatregelen tot en met vrijdag

De aangepaste tijden gelden op woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 juni. Na deze dagen worden de weersomstandigheden opnieuw beoordeeld, waardoor eventuele veranderingen in het schema kunnen volgen. Inwoners wordt geadviseerd de weersvoorspellingen in de gaten te houden voor actuele informatie.

De afvalinzameling blijft een belangrijk aandachtspunt, vooral in deze warme periode. Door het afval eerder op te halen en de openingstijden van de milieustraat aan te passen, probeert men de hittebelasting voor medewerkers en inwoners te verminderen.