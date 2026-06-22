Vrouw raakt waardevolle spullen kwijt na slimme nepagenten-truc in Dongen

Een codewoord, twee wachtende mannen bij het gemeentehuis en een blauwe boodschappentas vol waardevolle spullen. Het lijkt onderdeel van een politieactie, maar het is juist een doordachte oplichtingstruc waarmee een vrouw uit Dongen haar bezittingen kwijtraakt.

Hoe de oplichters te werk gingen, werd maandagavond duidelijk in Bureau Brabant. Het begon allemaal met een telefoontje op dinsdag 7 april rond half acht 's avonds. Een man die zegt dat hij van de politie is, vertelt de vrouw dat er verdachten zijn aangehouden. Op een telefoon van een van hen zouden foto's van haar huis staan. Ook zou er een koevoet in hun auto zijn gevonden. Volgens de beller bestaat de kans dat er een inbraak bij haar woning is voorbereid. Daarna wordt de vrouw doorverbonden met een tweede zogenoemde agent. Die vraagt of ze kostbare spullen in huis heeft. Alles in een boodschappentas

Het klinkt allemaal heel geloofwaardig en de vrouw vertrouwt het verhaal. Op advies van de nepagent verzamelt ze haar waardevolle bezittingen. Ze stopt onder meer contant geld, sieraden, een muntenverzameling, bankpassen en persoonlijke spullen in een blauwe boodschappentas.

De criminelen houden haar ondertussen voortdurend aan de telefoon. Eerst zou er iemand langskomen om haar te helpen. Maar plotseling krijgt ze te horen dat die persoon weg moet vanwege een spoedmelding. Geheime code

Daarna krijgt de vrouw een nieuw voorstel. Ze moet haar tas naar het politiesteunpunt bij het gemeentehuis in Dongen brengen. Daar zou iemand op haar wachten. Om het verhaal geloofwaardig te maken, krijgt ze een code mee. Bij het gemeentehuis ziet ze twee mannen op een trapje zitten. Een van hen loopt naar haar toe en noemt de juiste code. Voor de vrouw is dat het bewijs dat het goed zit. Ze geeft haar tas af. De man belooft dat haar bezittingen later worden teruggegeven. Dat gebeurt niet. Geld opgenomen

Eenmaal thuis wordt de vrouw opnieuw gebeld. De zogenoemde agent vertelt dat haar spullen veilig zijn opgeborgen. Vervolgens vraagt hij om de gegevens van haar bankieren-app. Dan krijgt de vrouw argwaan en verbreekt ze het gesprek. Maar dan zijn de criminelen er al met haar bezittingen vandoor. Nog diezelfde avond wordt geld opgenomen bij een geldautomaat in 's Gravenmoer. De politie is nog altijd op zoek naar de mannen die de vrouw hebben opgelicht en hoopt dat getuigen zich melden.