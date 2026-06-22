Vrachtwagenchauffeur (55) uit Grave aangehouden na ongeluk met fietser

Een 55-jarige vrachtwagenchauffeur uit Grave is maandagmiddag aangehouden na een ernstig ongeluk met een vrachtwagen en een fietser in het Gelderse dorp Haalderen. Bij het ongeluk op de N839 raakte een minderjarige fietser zwaargewond.

Het ongeluk gebeurde kort voor 15.00 uur. Naast meerdere ambulances en de brandweer werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De fietser is door hulpverleners behandeld, waarna hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht.

De bestuurder van de vrachtwagen is een 55-jarige man uit Grave. Hij is door de politie aangehouden en overgebracht voor verhoor. Dat is een standaardprocedure bij ernstige verkeersongelukken.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Forensische Opsporing Verkeer doet uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.