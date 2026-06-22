Bladel: Melding voor bodemenergiesystemen bij Bergmans Grondboringen

Bij Bergmans Grondboringen in Bladel zijn twee gesloten bodemenergiesystemen gemeld. Het gaat om een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving.

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Het bedrijf Bergmans Grondboringen B.V. heeft op 17 juni 2026 een melding gedaan bij de gemeente Bladel. Het betreft het aanleggen en in gebruik nemen van twee gesloten bodemenergiesystemen aan Het Look 10 en 10A.

Een gesloten bodemenergiesysteem is een techniek waarbij warmte en kou uit de bodem worden gebruikt om gebouwen te verwarmen of te koelen. De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving en is uitsluitend bedoeld als kennisgeving. Dit betekent dat er geen bezwaarmogelijkheid is.

Voor vragen over deze melding kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.