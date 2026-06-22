Gemeente Bladel start grote werkzaamheden in 2026

De gemeente Bladel heeft een reeks grote projecten gepland voor 2026. Het gaat onder meer om herinrichting, kabelwerkzaamheden en riooloptimalisatie in verschillende dorpen.

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In Netersel wordt de Fons van der Heijdenstraat heringericht. Dit gebeurt vanaf week 47 in 2025 en duurt tot en met week 52 in 2026. Het werk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. uit Eersel.

Tussen Hapert, Eersel en Vessem legt aannemersbedrijf Hurkmans uit Someren elektrakabels aan namens netbeheerder Enexis. Deze werkzaamheden vinden plaats van week 18 tot en met week 36 in 2026.

In Bladel worden kabels aangelegd in de wijk rondom de Doolandweg, P.B. Ballingslaan, Helleneind en Maximalaan. Het werk start in week 19 en loopt tot week 30. Aannemersbedrijf A. Hak B.V. uit Tricht voert dit uit.

Andere projecten in 2026 zijn onder meer het optimaliseren van riool en water in Casteren West, het knippen van hagen door KempenPlus en het aansluiten van water bij de sloop van de Petrusschool in Bladel. De planning varieert van week 24 tot week 30.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door verschillende gespecialiseerde bedrijven uit de regio. De gemeente verwacht dat deze projecten bijdragen aan een betere infrastructuur en leefomgeving.