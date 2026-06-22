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Burgemeester en wethouders Bladel nemen besluiten voor 2026
Vandaag om 18:06
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben op 2 juni 2026 verschillende besluiten genomen, waaronder de vaststelling van de perspectiefnota 2026 en de bestuurlijke planning.
In de vergadering is de definitieve perspectiefnota 2026 vastgesteld. Dit gebeurde na instemming met de concept-perspectiefnota en de meerjarenprognose voor grondexploitaties. Ook is een voorstel goedgekeurd om de perspectiefnota officieel door de gemeenteraad te laten vaststellen.
Daarnaast is de geactualiseerde bestuurlijke planning besproken. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd.
Tot slot is het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie 2025 aangenomen. Dit verslag wordt ter kennisname aangeboden aan de raad.
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