Beperkingen opgelegd na bodemsanering in Beek en Donk

De gemeente Laarbeek heeft gebruiksbeperkingen opgelegd voor de locatie Lagedijk 2 in Beek en Donk. Na bodemsanering is daar een sterke restverontreiniging in de bodem achtergebleven. Het besluit is genomen op 18 juni 2026 en wordt kadastraal geregistreerd.

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Het gaat om een terrein dat bekend is onder kadastrale aanduiding gemeente Beek en Donk, sectie B, nummer 2417. De beperkingen zijn nodig omdat de bodem na sanering niet volledig schoon is. Dit kan gevolgen hebben voor het gebruik van de locatie.

Het besluit is formeel vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek. Voor meer informatie over de beschikking en de documenten kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl.