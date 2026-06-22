Navigatie overslaan
Ontdek

Beperkingen opgelegd na bodemsanering in Beek en Donk

Vandaag om 18:06

De gemeente Laarbeek heeft gebruiksbeperkingen opgelegd voor de locatie Lagedijk 2 in Beek en Donk. Na bodemsanering is daar een sterke restverontreiniging in de bodem achtergebleven. Het besluit is genomen op 18 juni 2026 en wordt kadastraal geregistreerd.

Gevonden voor jou

Het gaat om een terrein dat bekend is onder kadastrale aanduiding gemeente Beek en Donk, sectie B, nummer 2417. De beperkingen zijn nodig omdat de bodem na sanering niet volledig schoon is. Dit kan gevolgen hebben voor het gebruik van de locatie.

Het besluit is formeel vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek. Voor meer informatie over de beschikking en de documenten kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Laarbeek

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.