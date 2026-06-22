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Burgemeester Breda weigert exploitatievergunning Haagweg
Vandaag om 18:12
De burgemeester van Breda heeft een exploitatievergunning geweigerd voor een pand aan de Haagweg.
De exploitatievergunning, aangevraagd voor Haagweg 14 in Breda, valt onder artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Op 18 juni 2026 is het besluit verzonden waarin de aanvraag wordt afgewezen.
De vergunning is nodig om bepaalde activiteiten op de locatie officieel te mogen uitvoeren. Het besluit volgt na beoordeling van de aanvraag door de burgemeester.
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