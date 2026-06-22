Gemeente Den Bosch verhuurt grond aan COA voor maximaal tien jaar

De gemeente Den Bosch wil grond aan de Poeldonkweg verhuren aan het COA. Het gaat om twee percelen die voor maximaal tien jaar beschikbaar worden gesteld.

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De gemeente Den Bosch heeft plannen om twee stukken grond aan de Poeldonkweg te verhuren aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het betreft de percelen die kadastraal bekend zijn als sectie S, nummers 1365 en 1366. De huurperiode loopt tot uiterlijk 4 mei 2036, inclusief een half jaar om het terrein op te leveren.

Naast de verhuur is de gemeente van plan een huurafhankelijk opstalrecht te vestigen. Dit betekent dat het COA toestemming krijgt om op de betreffende percelen gebouwen of constructies te plaatsen, zolang de huur loopt.