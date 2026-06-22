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Gemeente trekt maatwerkvoorschriften in voor locatie in Rosmalen

Vandaag om 18:13

Burgemeester en wethouders van Den Bosch hebben besloten de maatwerkvoorschriften voor geluid aan de Biestkampweg 2 in Rosmalen in te trekken. Het besluit is op 18 juni 2026 verzonden.

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De maatwerkvoorschriften op de locatie aan de Biestkampweg 2 waren specifiek bedoeld voor geluid. Deze aangepaste regels worden nu niet langer toegepast, zo heeft de gemeente Den Bosch bekendgemaakt.

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn tot en met 3 augustus 2026 in te zien. Belangstellenden kunnen de documenten opvragen bij de gemeente. Voor vragen over het besluit kan contact worden opgenomen via e-mail.

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