Onderhoud woningen Redemptoristenpad Den Bosch goedgekeurd

Er is een omgevingsvergunning verleend voor het onderhouden van woningen aan het Redemptoristenpad in Den Bosch. Deze vergunning treedt niet direct in werking.

Gevonden voor jou

De vergunning heeft betrekking op meerdere adressen aan het Redemptoristenpad, waaronder huisnummers 2 tot en met 72 (even nummers) en verschillende andere panden zoals nummer 110 en 128. Het onderhoud omvat bouwtechnische activiteiten en werkzaamheden aan rijksmonumenten.

Het besluit is genomen op 18 juni 2026. Het treedt pas in werking nadat het officieel is verzonden aan de aanvrager. Belanghebbenden kunnen contact opnemen met het Omgevingsloket voor vragen of inzage.