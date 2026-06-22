Navigatie overslaan
Ontdek

Opslag gevaarlijke stoffen aangevraagd in Rosmalen

Vandaag om 18:13

In Rosmalen is een vergunning aangevraagd voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Het gaat om een locatie aan de Kruisstraatse Akkers 31. De aanvraag is op 17 juni 2026 ingediend bij de gemeente Den Bosch.

Gevonden voor jou

Het betreft een aanvraag voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakkingen. De gemeente heeft deze aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer Z/507931.

Op dit moment is het niet mogelijk om op de aanvraag te reageren. Verdere stappen in de procedure worden door de gemeente aangekondigd.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Den Bosch

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.