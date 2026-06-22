Opslag gevaarlijke stoffen aangevraagd in Rosmalen

In Rosmalen is een vergunning aangevraagd voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Het gaat om een locatie aan de Kruisstraatse Akkers 31. De aanvraag is op 17 juni 2026 ingediend bij de gemeente Den Bosch.

Gevonden voor jou

Het betreft een aanvraag voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakkingen. De gemeente heeft deze aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer Z/507931.

Op dit moment is het niet mogelijk om op de aanvraag te reageren. Verdere stappen in de procedure worden door de gemeente aangekondigd.