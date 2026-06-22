Nieuwe lucht-water warmtepomp met geluidsscherm geplaatst in Den Bosch

Op Baksvelstraat 4 in Den Bosch is een vergunning verleend voor het plaatsen van een lucht-water warmtepomp met geluidsscherm. De vergunning treedt direct in werking.

Gevonden voor jou

De warmtepomp wordt geplaatst aan de Baksvelstraat 4. Om geluidsoverlast te beperken, wordt er een speciaal geluidsscherm geïnstalleerd. Het besluit is genomen op 11 juni 2026 en heeft betrekking op een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan.

Vanaf 2026 maakt de gemeente geen gebruik meer van de app Omgevingsalert. Inwoners kunnen zich via overheid.nl aanmelden om bekendmakingen per e-mail te ontvangen.