Bijgebouw in Lith wordt woning, besluit over verkeersgeluid

Burgemeester en wethouders van Oss willen een bijgebouw aan het Engwijkpad 20 in Lith ombouwen tot een woning. Daarnaast is er een ontwerpbesluit om meer verkeersgeluid toe te staan bij deze toekomstige woning.

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Het bouwplan voor het verbouwen van het bijgebouw wijkt af van het bestemmingsplan 'Twee Kernen-2018'. Daarom is een speciale vergunning nodig. In het bestemmingsplan staat welke functies een gebied heeft, zoals wonen of natuur. Het college van Oss heeft een ontwerpomgevingsvergunning opgesteld om de verbouwing mogelijk te maken.

Daarnaast heeft de gemeente een ontwerpbesluit hogere waarde genomen. Door het verkeer op de Meester van Coothstraat is er namelijk meer geluid aan de zuidwestgevel van de nieuwe woning dan de Wet geluidhinder toestaat. Met dit besluit mag het geluid tijdelijk hoger zijn.

Vanaf dinsdag 23 juni tot en met maandag 3 augustus 2026 zijn de vergunning en het besluit in te zien. Dit kan op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl of op afspraak in het gemeentehuis van Oss. In september 2026 volgt het definitieve besluit.