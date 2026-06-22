Vergunning aangevraagd voor tattoo studio in Oss

Er is een vergunning aangevraagd voor een tattoo studio aan de Johan van Bijnenstraat in Oss. Het gaat om een kleinschalig initiatief op nummer 31. Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag ontvangen.

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Op 15 juni 2026 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning aan de Johan van Bijnenstraat 31 in Oss. Het betreft de oprichting van een kleinschalige tattoo studio. Het is nog niet bekend of de vergunning wordt verleend.

De stukken zijn in te zien bij de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente. Hiervoor moet u een afspraak maken. De balie is op werkdagen geopend van negen uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags.