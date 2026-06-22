Mobiel puinbreken van 2500 ton in Oss gemeld

Bij een locatie aan de Nieuwe Hescheweg in Oss is een melding gedaan voor het mobiel breken van 2500 ton steenachtig materiaal.

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De gemeente Oss heeft een melding ontvangen voor het mobiel breken van bouw- en slooppuin aan de Nieuwe Hescheweg. Dit gebeurt met een machine op de locatie zelf, zodat het materiaal hergebruikt kan worden. Het gaat om 2500 ton aan steenachtig materiaal.

De melding werd ingediend op 4 juni 2026 en is geregistreerd onder zaaknummer Z/506844. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.