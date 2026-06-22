Omgevingsvergunning aangevraagd voor Landweerstraat-Zuid in Oss

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning bij Landweerstraat-Zuid in Oss. Het gaat om een uitbreiding van het hoogspanningsstation van Enexis.

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Op 15 juni 2026 is door burgemeester en wethouders een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning bij Landweerstraat-Zuid 132-136 in Oss. De vergunning betreft zowel de bouw van een uitbreiding van het hoogspanningsstation als het realiseren van een uitweg.

Het is nog niet duidelijk of de vergunning wordt verleend. De aanvraag heeft het kenmerk CLZ-00024051. Inzage van de stukken is mogelijk, maar alleen op afspraak via de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Deze afdeling is op werkdagen bereikbaar tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.