Tijdelijke verkeersmaatregelen voor bouw Brabantiapark in Waalre

De gemeente Waalre heeft verkeersmaatregelen vastgesteld voor de bouw van het Brabantiapark. Dit omvat onder andere een tijdelijke aanpassing van de Blikslagerij en een fysieke afsluiting voor bouwverkeer.

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Tijdens de bouwfase van de nieuwe woonwijk Brabantiapark in Waalre worden tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen. De Blikslagerij wordt toegankelijk gemaakt voor in- en uitgaand verkeer via de ventweg Eindhovenseweg. Hiervoor wordt de bestaande eenrichtingsweg tijdelijk opgeheven.

Om de verkeersveiligheid te waarborgen, wordt het bouwverkeer gescheiden van het woonverkeer. De Blikslagerij krijgt een fysieke afsluiting, zodat de weg alleen toegankelijk is voor bouwverkeer. Bewoners van de wijk kunnen gebruik maken van een aangepaste route via de Eindhovenseweg.

Deze maatregelen zijn goedgekeurd door de nationale politie en gaan in na de wettelijke inzagetermijn van zes weken. Het besluit is gepubliceerd in het gemeenteblad en kan daar worden ingezien.