Raad Oisterwijk neemt besluiten over wethouders en raadslid

De gemeenteraad van Oisterwijk heeft op 21 mei 2026 meerdere besluiten genomen. Het akkoord 'Richting met Ruimte' is aangenomen, evenals de benoeming van nieuwe wethouders en de toelating van een nieuw raadslid.

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Tijdens de vergadering van 21 mei heeft de gemeenteraad van Oisterwijk belangrijke besluiten genomen die invloed hebben op de lokale politiek. Zo is het akkoord 'Richting met Ruimte' goedgekeurd, een plan dat de toekomstige ontwikkeling en inrichting van de gemeente bepaalt.

Daarnaast zijn nieuwe wethouders officieel benoemd en is een nieuw raadslid toegelaten tot de raad. Deze besluiten zorgen voor een vernieuwde samenstelling van het bestuur.

De volledige besluitenlijst, inclusief standpunten van de fracties, is beschikbaar via de officiële website van de gemeente Oisterwijk. Hier kunt u ook vergaderdata, agenda's en bijlagen vinden, en vergaderingen live beluisteren.