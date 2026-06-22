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Gemeente Oisterwijk neemt belangrijke besluiten

Vandaag om 18:25

De gemeenteraad van Oisterwijk heeft op 28 mei 2026 een aantal besluiten genomen. Het gaat onder meer om de herhuisvesting van Kanovereniging Oisterwijk en een benoeming binnen het schoolbestuur Stroomm.

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Tijdens de vergadering zijn vijf onderwerpen behandeld, waaronder de herhuisvesting van Kanovereniging Oisterwijk. Ook is een bindend advies over het bedrijfsverzamelgebouw De Sonman aangenomen.

Verder heeft de raad ingestemd met een zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 van Regio Hart van Brabant. Daarnaast zijn aanvullende benoemingen voor de periode 2026-2030 goedgekeurd.

De volledige besluitenlijst, inclusief alle standpunten van de fracties, is beschikbaar op de officiële website van de gemeente.

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