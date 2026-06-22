Vergunning aangevraagd voor kofferbakverkoop in Uden

In Uden is een vergunning aangevraagd voor een kofferbakverkoop op 6 september.

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De gemeente heeft op 21 mei 2026 een aanvraag ontvangen voor een evenement in de Lavendelstraat in Uden. Het gaat om een kofferbakverkoop die gepland staat voor zondag 6 september 2026.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 42979-2026. Het is een kennisgeving van ontvangst, wat betekent dat er geen formele reactie mogelijk is en de plannen niet ter inzage liggen.