Vergunning verleend voor aanleg duiker in Uden

De gemeente Uden heeft een vergunning verleend voor de aanleg van een duiker aan de Lage Randweg. Het besluit is genomen op 26 mei 2026 en verzonden op 5 juni.

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De vergunning heeft betrekking op de aanleg van een duiker, een doorgang voor water, die nodig is voor de ontsluiting van landbouwgrond. Het besluit gaat over een uitweg en is verbonden aan zaaknummer 39281-2023.

De beschikking treedt in werking nadat de beroepstermijn eindigt op 20 juli 2026. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de vergunning niet uit. Het is mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank, waarmee de beschikking tijdelijk wordt opgeschort.