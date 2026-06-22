Gemeente Altena geeft maatwerkvoorschriften voor grondwaterlozing

De gemeente Altena heeft maatwerkvoorschriften vastgesteld voor het lozen van grondwater in Wijk en Aalburg. Dit gebeurt in opdracht van Dalm Werkendam B.V. en is nodig voor rioleringswerkzaamheden aan de Grote Kerkstraat en Bergstraat.

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Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders op basis van het Omgevingsplan. De maatwerkvoorschriften stellen voorwaarden aan het lozen van onttrokken grondwater dat vrijkomt bij de werkzaamheden aan het riool. Dit is nodig om eventuele gevolgen voor het milieu te beperken.

De aanvraag voor de voorschriften werd gedaan op 9 juni 2026 en het besluit is verzonden op 18 juni 2026. Het zaaknummer dat aan deze procedure is gekoppeld, is Z2026-00016857.