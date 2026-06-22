Willem II start voorbereiding met aangepaste trainingstijden

Willem II begint dinsdag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Door de warmte starten de trainingen eerder, om kwart over negen op het trainingsveld achter het Koning Willem II stadion.

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De eerste veldtraining van het seizoen 2026-2027 staat onder leiding van hoofdtrainer John Stegeman. Tijdens de voorbereiding krijgen spelers uit de jeugdopleiding, zoals Tycho Kotte en Jayden Spier, de kans om ervaring op te doen bij de hoofdmacht. Ook Emilio Kehrer is terug bij de selectie na zijn verhuurperiode bij FC Ingolstadt.

Nieuwe gezichten bij de staf

De technische staf van Willem II heeft enkele nieuwe leden. Zo maken assistent-trainer Danny Schenkel, keeperstrainer Kevin Swarthoff en performance coach Gijs Staps hun debuut tijdens de eerste training. De club voert hiermee wijzigingen door binnen zowel de technische als medische staf.

Eerste oefenwedstrijd in Diessen

Op zaterdag speelt Willem II traditiegetrouw de eerste oefenwedstrijd tegen RKDSV Diessen. Het duel begint om half drie op Sportpark De Alsie. Supporters kunnen kaarten kopen bij de kassa of via de website van RKDSV Diessen.

Vanwege de hitte heeft Willem II de trainingstijden deze week aangepast. Fans die een training willen bijwonen, wordt aangeraden rekening te houden met de vroege aanvangstijden en de hoge temperaturen.