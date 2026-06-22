Hoogleraren fietsen naar scholen voor TU/e-jubileum

De TU Eindhoven viert haar zeventigjarig bestaan met een bijzondere actie. Dinsdag geven 45 hoogleraren minicolleges op 17 scholen in de regio. Daarna fietsen ze naar het Stadhuisplein in Eindhoven, waar burgemeester Dijsselbloem hen feestelijk ontvangt.

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De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft haar 70-jarig jubileum afgetrapt met een unieke professorenkaravaan. Hoogleraren, gehuld in toga, bezochten dinsdag basisscholen en middelbare scholen in de regio. Daar gaven zij korte colleges over technologie en nieuwsgierigheid, bedoeld om de interesse voor wetenschap bij jongeren aan te wakkeren.

Na hun bezoek aan de scholen fietsten de hoogleraren naar het Stadhuisplein in Eindhoven. Daar werden zij feestelijk onthaald door burgemeester Jeroen Dijsselbloem, samen met andere medewerkers en studenten van de universiteit. Vervolgens wandelde het gezelschap in een cortège, een plechtige optocht, door de stad richting de TU/e-campus.

Feestelijk cortège

Het cortège, dat normaal gesproken alleen voor hoogleraren en studentenbesturen is, werd dit jaar voor het eerst uitgebreid. Alle medewerkers en studenten van de TU/e mochten meelopen, wat zorgde voor een extra feestelijke sfeer. Op de campus werd de jaarlijkse Research Day gehouden, een evenement waarop de nieuwste innovaties en onderzoeken van de universiteit worden gepresenteerd.

Nieuwsgierigheid staat centraal tijdens het jubileum, met het motto 'Curiosity Connects'. Volgens de TU/e is dit de kracht die de universiteit al zeventig jaar verbindt. De instelling ziet zichzelf als een broedplaats voor pioniers: ingenieurs, wetenschappers en studenten die grenzen verleggen en nieuwe mogelijkheden ontdekken.

Lustrumweek in oktober

Het jubileumjaar wordt later dit jaar voortgezet met een feestelijke lustrumweek in oktober. Tijdens die week spelen de speciale lustrumfietsen opnieuw een rol. Aan het einde van de week worden de fietsen geveild, waarbij de opbrengst naar het Universiteitsfonds gaat. Dit fonds ondersteunt talentvolle onderzoekers en studenten.

Meer informatie over de vieringen in oktober wordt na de zomer bekendgemaakt.