Hoogleraar Frans van de Vosse geridderd in Eindhoven

Frans van de Vosse is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd vrijdag uitgereikt door locoburgemeester Mieke Verhees van Eindhoven tijdens het symposium van het twintigjarig jubileum van de School of Medical Physics and Engineering Eindhoven.

Gevonden voor jou

Van de Vosse kreeg de koninklijke onderscheiding vanwege zijn verdiensten als hoogleraar en hoofd van de onderzoeksgroep Cardiovascular Biomechanics. Hij heeft tussen 2001 en 2025 belangrijke bijdragen geleverd aan de verbetering van de diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten. Zijn rekenmodellen worden wereldwijd toegepast.

Verbinder tussen wetenschap en zorg

De hoogleraar begon zijn loopbaan aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij afstudeerde in Technische Natuurkunde en in 1987 promoveerde op de analyse van bloedstroming in de halsslagader. Zijn werk vertaalt hoogstaand technisch onderzoek naar klinische toepassingen, waarmee hij grote impact heeft gemaakt in de medische wereld.

Naast zijn onderzoek heeft Van de Vosse zich ingezet voor onderwijs in medische technologie. Hij was medeoprichter van de TU/e-masteropleiding Medical Engineering en betrokken bij de oprichting van de faculteit Biomedische Technologie. Ook heeft hij een leidende rol gespeeld in de School of Medical Physics and Engineering Eindhoven en de postmasteropleiding Qualified Medical Engineer.

De uitreiking vond plaats aan het einde van het symposium ter ere van het jubileum van de SMPE/e. Hiermee werd niet alleen Van de Vosse geëerd, maar ook zijn invloed op het succes van de opleiding benadrukt.