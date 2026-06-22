Zweedse influencer laat zich in Tilburg bekogelen met bitterballen

In Tilburg vliegt maandag de ene na de andere bitterbal door de lucht richting de Zweedse influencer Jacob Ågren. Met zijn borst vooruit incasseert hij de snacks, na een verloren WK-voetbalweddenschap die hij zelf op social media aanging.

Het begon allemaal na de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië, vertelt Jacob. Hij was toen naar eigen zeggen 'een beetje arrogant' en besloot op TikTok een weddenschap aan te gaan met zijn Nederlandse volgers. Als Nederland de WK-wedstrijd zou winnen van Zweden, zouden ze hem mogen bekogelen met bitterballen. Als Zweden zou winnen, zou hij zelf met gehaktballen gaan gooien. Oranje maakten zaterdag gehakt(balletjes) van de Zweden en won met 5-1. De influencer hield zijn woord. Een dag eerder waren de Nijmegenaren aan de beurt en maandag fietste hij door naar Tilburg om zich te laten bekogelen. Zijn reis stopt daar niet: hij fietst van Zweden helemaal door naar Portugal. Overal bitterballen

Om vier uur 's middags was het dan zover. Jacob kreeg in Tilburg letterlijk bitterballen om zijn oren en daar bleef het niet bij. "Het waren veel bitterballen, zowel warme als bevroren en ze kwamen echt overal terecht", zegt hij achteraf. Hij werd geraakt in zijn buik, zijn gezicht en ook zijn eigen 'meatballs' bleven niet bespaard.

Niet alleen de bitterballen waren heet. De hitte in Nederland verraste hem. “Ik wist niet dat het zo warm was in Nederland”, zegt hij. Hij dacht dat het klimaat meer op Zweden zou lijken, maar met 34 graden was dat duidelijk niet het geval. Gelukkig had hij een ijsbak gekregen van een van de bekogelaars om zich af te koelen. Een flinke voorraad munitie

Voor veel bezoekers is het vooral een middagje lol en iets wat ze niet wilden missen. Via social-media kwamen ze de actie op het spoor, en dat was genoeg reden om naar Tilburg te komen. “Hij zat Nederland een beetje belachelijk te maken online, en toen dachten we: hier willen we wel bij zijn”, vertelt een meisje die net klaar is met gooien. "Ik heb veel gemist helaas, maar ik vond het echt heel leuk." Julian (21) kon dit aanbod niet aan zich voorbij laten gaan. Hij combineerde het met een pauze van zijn studie. “We hebben het druk met onze scriptie, dus dit is wel even leuke afleiding in de hitte.” Ook Maximus (20) kwam niet met lege handen. Hij had een flinke voorraad bitterballen meegenomen om mee te gooien. “Ik wilde genoeg munitie hebben en dat is gelukt”, zegt hij lachend. Twee jongeren komen net te laat aan op de plek waar het allemaal gebeurt. Even lijkt het erop dat ze het moment missen. “Zijn we te laat? Is het al gebeurd?” vragen ze zich af. Maar Jacob is de moeilijkste niet en laat zich voor een tweede keer bekogelen.

Bitterballengevecht in Tilburg (foto: Floortje Steigenga).





Brabantse cultuur

Ondanks de bizarre actie geniet Jacob van de reis en de ontmoetingen. Het Nederlandse woord dat hem tot nu toe het meest is bijgebleven is duidelijk: gezellig. “Het was heel leuk. Veel leuke mensen die langskomen”, zegt hij. “Dat is gezellig.” Niet alleen krijgt hij de Nederlandse hoogstandjes van bitterballen en gezelligheid mee, ook de Brabantse cultuur komt voorbij. In een hostel laat iemand hem een bekend nummer horen. Trots speelt hij daarna Brabant van Guus Meeuwis af. “Dat is geweldig.” De actie lijkt geen vast recept voor de toekomst en is volgens Jacob niet bedoeld om bij elke wedstrijd te herhalen. Japan hoeft zich dus niet op te maken voor een sushi-gevecht. En dat is misschien maar goed ook, want na afloop bleven er flink wat bitterballen op de Tilburgse grond liggen. Die zijn na de actie niet opgeruimd.