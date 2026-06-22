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Zwemmer raakt zwaargewond bij recreatieplas in Alphen

Vandaag om 21:01 • Aangepast vandaag om 22:25

Een zwemmer is maandagavond zwaargewond geraakt bij een recreatieplas in Alphen. Het slachtoffer is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Volgens een omstander ging het mis toen de zwemmer op recreatiepark 't Zand in een ondiep gedeelte van het water dook.

Zowel ambulances als de brandweer werden opgeroepen. Ook landde er een traumahelikopter op het strandje naast het water.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

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