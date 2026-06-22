Nieuwe keepers brengen frisse wind bij Tilburg Trappers

Tilburg Trappers heeft een nieuwe keepersgroep gepresenteerd voor komend seizoen. Cedrick Andree wordt de eerste doelman, met Danylo Douma en Thijs Kivits als back-ups. De club neemt afscheid van veteraan Ruud Leeuwesteijn.

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De Tilburg Trappers blijven inzetten op verjonging en dat is ook terug te zien in de keuze voor de nieuwe keepers. Cedrick Andree is aangesteld als eerste doelman, terwijl Danylo Douma en Thijs Kivits het team compleet maken. Het vertrek van Ruud Leeuwesteijn, jarenlang een vaste kracht, markeert een belangrijk moment voor de club.

Ruud Leeuwesteijn, die jarenlang het rugnummer 33 droeg, stond bekend om zijn betrouwbaarheid en leiderschap. Met zijn afscheid kiest de club bewust voor een nieuwe generatie. De jonge doelmannen krijgen de kans om zich verder te ontwikkelen en klaar te staan wanneer ze nodig zijn.

Nieuwe kansen voor Douma

Danylo Douma, geboren in het Oekraïense Kryvyi Rih, heeft al flink naam gemaakt in het Nederlandse ijshockey. Via GIJS Groningen werkte hij zich op tot een van de grootste keeperstalenten van het land. Zijn prestaties tijdens het WK onder 20 afgelopen winter, met shut-outs tegen Servië en IJsland, waren cruciaal voor de historische wereldtitel van Oranje. Bij Trappers begint hij aan een nieuw hoofdstuk.

Ambitieus talent uit Brabant

Thijs Kivits, afkomstig uit ’s-Hertogenbosch, zet zijn snelle ontwikkeling voort bij Tilburg. De 20-jarige doelman heeft zich via Red Eagles en Heerenveen Flyers bewezen en schitterde op internationale toernooien. Hij werd al tweemaal uitgeroepen tot beste goalie, eerst op het WK onder 18 in 2024 en later tijdens het WK onder 20 in januari 2026. Bij Trappers krijgt hij nu de kans om op het hoogste niveau te spelen.

Met deze nieuwe keepersgroep lijkt Tilburg Trappers klaar voor een frisse start. Het team focust op talent en ambitie, en hoopt daarmee ook komend seizoen hoge ogen te gooien.