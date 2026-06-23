Werkzaamheden aan elektriciteitsnet in Best vanaf 22 juni

Vanaf 22 juni voert Enexis werkzaamheden uit aan het elektriciteitsnet in Best. In de omgeving van Wensheuvel worden nieuwe kabels aangelegd. De werkzaamheden duren tot 10 juli en kunnen tijdelijk hinder veroorzaken.

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Aannemer Hanab Distribution werkt in opdracht van Enexis aan het elektriciteitsnet in Best. Het gaat om het aanleggen van nieuwe middenspanningskabels in de omgeving van Wensheuvel, Sierheuvel, Rijpheuvel, Praalheuvel en het Zaaiheuvelpad. Deze vernieuwing is bedoeld om het elektriciteitsnet sterker te maken en voor te bereiden op de toenemende vraag naar stroom.

De werkzaamheden zijn gepland van week 26 tot en met week 28. Als alles volgens plan verloopt, wordt het werk op 10 juli afgerond. Slecht weer of andere onverwachte omstandigheden kunnen echter zorgen voor vertraging.

Verkeershinder en omleidingen

Tijdens de werkzaamheden wordt verkeer langs het werkgebied geleid. Fietsers krijgen waar nodig een omleidingsroute, terwijl voetgangers hun weg kunnen vervolgen met behulp van borden langs de route. Hoewel de weg zoveel mogelijk bereikbaar blijft, kunnen bewoners en weggebruikers hinder ondervinden, zoals tijdelijk parkeerverboden in delen van het werkgebied.

De werkzaamheden zijn een belangrijke stap in het verbeteren van de stroomvoorziening in het gebied. Door de nieuwe kabels wordt het netwerk toekomstbestendig gemaakt.