Adviescommissie bespreekt bezwaren in Heeze

De Adviescommissie voor bezwaarschriften van de A2-gemeenten houdt op dinsdag 30 juni een openbare hoorzitting in het gemeentehuis van Heeze-Leende.

Gevonden voor jou

De vergadering vindt plaats aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze. Tijdens de hoorzitting worden bezwaren besproken tegen besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende en Cranendonck.

Om zeven uur ’s avonds behandelt de commissie een bezwaar tegen de weigering van een eenmalige subsidie van 750 euro. Deze subsidie was aangevraagd voor de braderie ‘Heeze Luidt De Lente In 2026’.

Bezwaren uit Budel

Om tien voor acht volgt de behandeling van bezwaren uit Budel. Het gaat om besluiten van het college van Cranendonck over een last onder dwangsom. Deze dwangsom werd opgelegd vanwege overtredingen op het perceel aan de Fabrieksstraat 41. Daarnaast is bezwaar gemaakt tegen het invorderen van verbeurde dwangsommen.

De agenda van de hoorzitting kan nog wijzigen tot op de dag van de vergadering. De bijeenkomst is openbaar en vindt plaats in het gemeentehuis van Heeze-Leende.