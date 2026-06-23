Luisteraar nodigt Omroep Brabant uit voor Dag van de Zachte G in zijn kroeg

Gijs uit Gemert heeft dinsdagochtend de stoute schoenen aangetrokken en gebeld naar de Omroep Brabant-radiostudio met een vraag. Hij heeft het radioteam uitgenodigd om tijdens de Dag van de Zachte G, dinsdag 7 juli, uit te komen zenden in zijn kroeg 'Gij & Ik' in Gemert.

Jordy Graat en Mark Versteden werden tijdens de uitzending van het radioprogramma KEIgoeiemorgen verrast door de vraag van luisteraar Gijs. "Zoeken jullie niet nog een plek van waaruit de dag kan worden uitgezonden?" De radiomannen schoten meteen in de lach, want de Dag van de Zachte G is al over twee weken, op dinsdag 7 juli. Op die dag vieren we het Brabanderschap, het trots zijn op de zachte g én wordt de Brabantse Top 100 uitgezonden.

Voorleggen aan de baas

"Het is niet zo dat we even de tafel kunnen oppakken en ergens anders neer kunnen zetten, hè Gijs", legt Jordy Graat uit. Toch is het radioteam enthousiast en besluit het om met hun baas te bellen en het idee voor te leggen. Radiochef Maarten Kortlever ziet het wel zitten om te kijken wat haalbaar is. "In twee weken is veel mogelijk. Als er ergens een ramp is, wordt er ook van alles uit de grond gestampt", vertelt hij. De chef stelt voor om te gaan proberen de radiostudio naar de kroeg in Gemert te verplaatsen. "We hebben goede koffie, stroom en een pilsje aan het eind van de dag moet lukken", zegt Gijs, die er al zin in heeft.

De kroeg van Gijs in Gemert (foto: Gij&Ik in Gemert).