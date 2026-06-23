Gemeentehuis Land van Cuijk sluit eerder op 30 juni

Het gemeentehuis van Land van Cuijk sluit op dinsdag 30 juni al om half vier in verband met een personeelsbijeenkomst.

Gevonden voor jou

Het gemeentehuis is die middag vanaf 15.30 uur ook telefonisch niet meer bereikbaar. Normaal gesproken is het gemeentehuis open tot vijf uur, maar door de bijeenkomst is de openingstijd ingekort.

Wie een afspraak wil maken of vragen heeft, kan vanaf woensdagochtend om negen uur weer terecht. Dan opent het gemeentehuis zoals gebruikelijk.

De gemeente bedankt inwoners alvast voor hun begrip.