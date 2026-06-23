Biodiversiteit groeit door bloemrijk grasland in Gemert-Bakel

Gemert-Bakel zet zich in voor meer biodiversiteit door openbaar groen in te richten als bloemrijk grasland. Dit is goed voor planten, dieren en insecten, en het ziet er ook nog eens prachtig uit.

Gevonden voor jou

De gemeente Gemert-Bakel gebruikt al jarenlang natuurlijke en inheemse planten in het openbaar groen. Wadi’s, oevers en graslanden worden ingericht met verschillende soorten grassen en kruiden. Deze plekken zijn van groot belang voor wilde bijen, vlinders, andere insecten en vogels.

Het onderhoud van bloemrijk grasland gebeurt één of twee keer per jaar. Het gemaaide gras wordt weggehaald, en op sommige plekken zorgen schapen voor begrazing. Door dit beheer wordt de bodem minder voedselrijk en ontstaat er meer ruimte voor diverse planten om te groeien.

Maaien en begrazing

De eerste maaibeurt vindt plaats in juni op nieuw aangelegde en voedselrijke graslanden. Hierbij blijft een deel van het terrein staan, zodat planten zaden kunnen vormen en dieren voedsel en schuilplaatsen behouden. De tweede ronde maaien en begrazen gebeurt tussen 15 september en 15 oktober, waarbij opnieuw een deel van de begroeiing blijft staan.

Deze aanpak ondersteunt insecten, vogels en kleine zoogdieren met voedsel en plekken om te overwinteren. Het helpt ook om de biodiversiteit in de regio verder te vergroten.

Vol leven in het groen

De bloemrijke graslanden in Gemert-Bakel zitten vol leven. Inwoners worden aangemoedigd om deze gebieden te ontdekken en te zien welke dieren en insecten er leven. Denk aan soorten zoals de Sint-jansvlinder, de groene bladsnuitkever of rupsen van de dagpauwoog. Deze gebieden zijn een thuis voor veel bijzondere soorten.