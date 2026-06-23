Nieuwe betaalautomaat in Eersel maakt contant betalen veiliger

De gemeente Eersel introduceert in juli een nieuwe betaalautomaat. Hiermee kunnen inwoners sneller en veiliger contant betalen aan de balie.

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Het nieuwe apparaat telt het contante geld automatisch, waardoor betalingen sneller verlopen en fouten worden voorkomen. Bezoekers ontvangen bovendien direct het juiste wisselgeld. Dit zorgt niet alleen voor een efficiëntere afhandeling, maar ook voor een veiligere werkomgeving voor de baliemedewerkers.

Medewerkers hoeven minder contant geld met de hand te verwerken, wat hun werk gemakkelijker en veiliger maakt. Hierdoor kunnen zij meer tijd besteden aan het helpen van inwoners. De gemeente Eersel wil met deze moderne betaalautomaat haar dienstverlening verder verbeteren en gebruiksvriendelijker maken.

Ook pinnen blijft mogelijk

Naast contant betalen blijft het voor inwoners mogelijk om te pinnen aan de balie. De nieuwe betaalautomaat is een aanvulling op de bestaande mogelijkheden en moet de ervaring van bezoekers aan de gemeentebalie aangenamer maken.