Raadsvergadering Eersel over woningbouw en jeugdhulp

Op dinsdag 7 juli vergadert de gemeenteraad van Eersel over diverse onderwerpen, waaronder woningbouwprojecten en jeugdhulp. De vergadering begint om acht uur ’s avonds en is live te volgen.

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De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Eersel. Belangstellenden kunnen de bijeenkomst ook via een livestream volgen op de website van de gemeente, of later terugkijken.

Op de agenda staan zowel hamerstukken als bespreekstukken. Tot de hamerstukken behoren onder andere de omgevingsvergunning voor vijf levensloopbestendige woningen aan de Bisschop Rythoviusweg in Eersel, een begrotingswijziging voor 2026 en de ontwerpbegroting van de samenwerking KempenPlus tot 2030.

Bespreekstukken woningbouw en jeugdhulp

Bij de bespreekstukken komen diverse woningbouwprojecten aan bod, zoals het bindend advies over een omgevingsplanactiviteit aan het Kerkdijkje in Steensel en een wijziging van het omgevingsplan voor Duizel-Noord fase III. Verder wordt gesproken over een innovatief energiesysteem in Stokkelsche Akker en de verordening Jeugdhulp.

Meer informatie over de voorlopige agenda en bijbehorende stukken is te vinden op de website van de gemeente Eersel. De vergadering biedt inwoners een kijkje in de besluitvorming rondom belangrijke lokale ontwikkelingen.