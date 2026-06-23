Eersel maakt zich op voor de kermis

Van vrijdag 3 juli tot en met dinsdag 7 juli vindt de jaarlijkse kermis plaats in Eersel. De attracties staan traditiegetrouw op de Markt en het Hint. Er zijn speciale activiteiten zoals een prikkelarme middag en gratis kaartjes voor basisschoolkinderen.

Gevonden voor jou

De kermis in Eersel opent vrijdag 3 juli om vijf uur ’s middags en sluit om één uur ’s nachts. De overige dagen zijn de openingstijden verschillend. Zaterdag start de kermis om twee uur ’s middags, zondag al om één uur. Maandag en dinsdag zijn de attracties vanaf twee uur geopend. Iedere avond sluit de kermis om één uur.

Gratis kaartjes voor kinderen

Kinderen die in Eersel op de basisschool zitten krijgen via school een kermiskaart. Bij inlevering van deze kaart, voorzien van persoonlijke informatie, ontvangen ze twee gratis kermiskaartjes. Deze kaartjes kunnen gebruikt worden op vrijdagavond 3 juli en zaterdagmiddag 4 juli.

Kinderen die niet in Eersel naar school gaan, maar wel in de gemeente wonen, kunnen hun kermiskaart ophalen bij het gemeentehuis. Dit kan vanaf woensdag 24 juni tot en met vrijdag 3 juli tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Golden ticket en prikkelarme middag

Op vrijdagavond 3 juli wordt om kwart voor zeven de trekking van de golden tickets gehouden. De winnaars krijgen een speciale stempelkaart voor gratis toegang tot attracties, een ijsje en een drankje. De trekking vindt plaats in aanwezigheid van wethouder Paul van Boxtel en Clown Desalles.

Zondagmiddag biedt de kermis tussen één uur en half drie een prikkelarme ervaring. Geluid en licht worden aangepast zodat mensen met overgevoeligheid ook kunnen genieten van de kermis. Iedereen is welkom tijdens deze rustige uren.

De kermis in Eersel belooft weer een gezellige happening te worden voor jong en oud. Veel plezier gewenst aan alle bezoekers!