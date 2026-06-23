Rens Boon tekent bij FC Eindhoven

FC Eindhoven heeft de 19-jarige verdediger Rens Boon vastgelegd. Hij komt over van PSV en tekent een contract voor twee seizoenen in het Jan Louwers Stadion.

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De jonge centrale verdediger heeft negen jaar in de jeugdopleiding van PSV gespeeld en was afgelopen seizoen actief bij PSV O19. Met dit team deed hij mee aan de UEFA Youth League, een prestigieuze competitie voor jeugdteams in Europa.

Aan de slag in vertrouwde omgeving

Boon ziet FC Eindhoven als een logische stap in zijn carrière. Hij is opgegroeid in Eindhoven en voelt zich thuis bij de club. Ondanks interesse van meerdere clubs koos hij voor FC Eindhoven vanwege het ontwikkelingsplan dat hem werd aangeboden. Hij kijkt uit naar zijn tijd in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij zichzelf verder wil ontwikkelen.

Technisch manager Marc Scheepers is blij met de komst van Boon. Hij benadrukt dat de verdediger al ervaring heeft opgedaan op hoog niveau en ziet potentie in hem. Scheepers verwacht dat Boon een waardevolle bijdrage zal leveren aan het team.

Met het contract van twee jaar krijgt Boon de kans om zich verder te bewijzen en te groeien binnen het eerste elftal van FC Eindhoven.